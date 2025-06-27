Стало известно, что IT-специалисты из МФТИ зарабатывают в среднем 330 тысяч рублей в месяц

Анализ данных показал, что самые высокие зарплаты среди молодых специалистов получают выпускники Московского физико-технического института – в сфере IT средний доход составляет 330 тысяч рублей в месяц. На втором месте – МГУ и Университет ИТМО, где средние зарплаты IT-специалистов достигли 290 тысяч рублей.

Среди экономических вузов лидирует МГИМО, его выпускники в первые пять лет после окончания учебы зарабатывают в среднем 200 тысяч рублей в месяц. Далее идут НИУ ВШЭ и МГУ – по 190 тысяч рублей, а замыкает тройку Финансовый университет при правительстве РФ со 180 тысячами.

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