Движение ограничили в центре Москвы

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 июня, 17:30

Общество

Стало известно, что IT-специалисты из МФТИ зарабатывают в среднем 330 тысяч рублей в месяц

Стало известно, что IT-специалисты из МФТИ зарабатывают в среднем 330 тысяч рублей в месяц

Собянин: москвичи стали победителями Российской робототехнической олимпиады

Информационные технологии стали самым популярным направлением среди абитуриентов

Для девятиклассников Москвы доступно 43 тысячи бюджетных мест

Количество партнеров московских колледжей выросло на 30%

Эксперты назвали фейком сообщения о новых правилах употребления иностранных слов на ЕГЭ

В России хотят обязать работодателей проверять дипломы сотрудников

Общегородской школьный выпускной пройдет в Москве на ВДНХ и в Парке Горького

Оценку за поведение в школе будет выставлять классный руководитель

Стартовала приемная кампания в столичных колледжах

Анализ данных показал, что самые высокие зарплаты среди молодых специалистов получают выпускники Московского физико-технического института – в сфере IT средний доход составляет 330 тысяч рублей в месяц. На втором месте – МГУ и Университет ИТМО, где средние зарплаты IT-специалистов достигли 290 тысяч рублей.

Среди экономических вузов лидирует МГИМО, его выпускники в первые пять лет после окончания учебы зарабатывают в среднем 200 тысяч рублей в месяц. Далее идут НИУ ВШЭ и МГУ – по 190 тысяч рублей, а замыкает тройку Финансовый университет при правительстве РФ со 180 тысячами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиеобществовидеоАлина ГилеваМаксим ШаманинЕвгений Беляков

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика