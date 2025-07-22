В России предложили узаконить увольнение из-за замены сотрудника ИИ

В России предложили включить в трудовые договоры новый пункт – увольнение сотрудника при замене его искусственным интеллектом. Это связано с ростом числа компаний, использующих нейросети на рабочих местах.

Недавно москвичка, которую уволили после внедрения ИИ, выиграла суд и получила компенсацию в полтора миллиона рублей. Суд признал, что автоматизация не может быть основанием для увольнения без уважительной причины, и обязал работодателя восстановить сотрудницу на работе.

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