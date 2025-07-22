Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 июля, 23:15

Общество

В России предложили узаконить увольнение из-за замены сотрудника ИИ

В России предложили узаконить увольнение из-за замены сотрудника ИИ

"Утро": пасмурная погода с просветами и гроза ожидается в Москве 22 июля

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 90% 22 июля

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 740 мм ртутного столба 22 июля

Родителям напомнили о штрафах за оставление детей без присмотра на воде

"Утро": скорость ветра в столице составит 6 м/с 22 июля

Влияние стресса на здоровье обсудят в программе "Миллион вопросов"

Более 20 тысяч москвичей освоили новые профессии за полгода

Искусственный интеллект может оставить без работы миллионы людей к 2030 году

Мемы и интернет-тренды превратились в мощный инструмент маркетинга

В России предложили включить в трудовые договоры новый пункт – увольнение сотрудника при замене его искусственным интеллектом. Это связано с ростом числа компаний, использующих нейросети на рабочих местах.

Недавно москвичка, которую уволили после внедрения ИИ, выиграла суд и получила компенсацию в полтора миллиона рублей. Суд признал, что автоматизация не может быть основанием для увольнения без уважительной причины, и обязал работодателя восстановить сотрудницу на работе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоАнастасия ТарееваАлексей Лазаренко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика