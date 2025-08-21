Нейросеть Алиса рассказала, как помочь ребенку вспомнить школьную программу к 1 сентября

Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

21 августа, 17:15

Ведущие Москвы 24 поинтересовались у нейросети Алиса, как помочь ребенку быстро вспомнить школьную программу перед началом учебного года.

Искусственный интеллект посоветовал проводить занятия по схеме: два дня учебы – один день отдыха. Также нейросеть порекомендовала сократить длительность одного урока до 40 минут. Вместе с этим рекомендуется сосредоточиться на основных моментах каждого предмета и не пытаться охватить сразу всю программу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

