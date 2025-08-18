Пилоты из 11 стран приняли участие в соревнованиях по гонкам дронов в "Сколкове"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Пилоты из 11 стран стали участниками Кубка мэра Москвы по гонкам дронов в инновационном центре "Сколково". Первое место заняла команда из Белгородской области, сообщила пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

Соревнования прошли в рамках международного форума "Беспилотные системы: технологии будущего". Участники могли попробовать свои силы в трех дисциплинах: "Класс 330 – командный зачет", "Технический симулятор – командный зачет" и "Технический симулятор – личный зачет".

В первой дисциплине Россию представили спортсмены сборной, которая впервые была сформирована в июне приказом Минспорта РФ. Пилоты были поделены на 7 команд из разных регионов страны. Еще в 9 команд вошли спортсмены из Индии, Австралии, Болгарии, Турции, Казахстана, Франции, Белоруссии, Германии, Испании и Южной Кореи.

Победу в дисциплине "Класс 330 – командный зачет" одержали Данил Грязнов и Кирилл Лобань из Белгородской области, серебро удалось забрать Александру Холкину и Платону Черемных из Москвы, а третье место заняли Григорий Миронов и Даниил Волок из Ленинградской области.

Кроме того, в рамках Кубка состоялись виртуальные соревнования по дисциплинам "Технический симулятор – личный зачет" и "Технический симулятор – командный зачет". Турниры проходили среди мужчин и женщин возрастной группы "14+", а также юниоров и юниорок 10–17 лет.

В командном зачете среди юниорок первое место забрали Маргарита Николенко и Арина Пархомова из Амурской области, среди юниоров – столичная команда Мирона Черемных и Кирилла Журавлева. Среди женщин победительницами стали также Маргарита Николенко и Арина Пархомова, среди мужчин – Артем Манапов и Александр Мальцев из Челябинской области.

В личном зачете среди юниорок и среди женщин золото досталось Арине Пархомовой, а среди юниоров – Мирону Черемных. В личном зачете среди мужчин победу одержал Артем Манапов.

В рамках форума "Беспилотные системы: технологии будущего" работала и международная выставка беспилотных авиационных и роботизированных систем. В экспозицию вошли более 700 экспонатов, значительная часть которых – разработки московских компаний, обеспечивающих около 40% российского рынка в этой сфере.

