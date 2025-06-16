Путин поручил обеспечить присвоение званий и разрядов по виду спорта "гонки дронов"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владимир Путин по итогам заседания наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" потребовал организовать возможность присвоения званий и разрядов по виду спорта "гонки дронов". Об этом сказано на сайте Кремля.

Выполнить данное поручение министерство спорта РФ и Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация гонок дронов (беспилотных воздушных судов) России" должны к 1 сентября.

Кроме того, президент потребовал от российского правительства направить из федерального бюджета средства на организацию и проведение с 2026 года Всероссийского чемпионата пилотирования дронов для детей старше 7 лет "Пилоты будущего".

На сегодняшний день в задачи Федерации гонок дронов России входит развитие и популяризация соревнований по данному виду спорта, создание школ для будущих пилотов, разработка программы обучения операторов беспилотных воздушных судов (БВС), а также открытие площадок для тренировок и многое другое.

