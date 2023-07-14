Спортивные беспилотники могут приравнять к спортивному инвентарю

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Спортивные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) могут приравнять к спортивному инвентарю после утверждения Федерацией гонок дронов России в Минспорте РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента организации Илью Галаева.

По его словам, первым с этой инициативой выступил исполнительный директор Федерации гонок дронов РФ Вадим Дзема на круглом столе, который состоялся на территории Российского университета спорта "ГЦОЛИФК" в прошлом году.

"Данный вопрос также будет рассмотрен Федерацией гонок дронов после ее официального утверждения в Минспорте РФ и будет являться одной из частей плана развития дрон-рейсинга в стране. Внесение беспилотников в список спортивного инвентаря значительно упростит тренировочный процесс для спортсменов и подачу заявок на полет", – сказал Галаев.

Он отметил, что в задачи федерации входят развитие и популяризация соревнований в данном виде спорта, создание школ для будущих пилотов, разработка программы обучения операторов беспилотных воздушных судов (БВС), создание площадок для тренировок и многое другое.

В связи с введенными ограничениями на полеты БВС во множестве регионов РФ признание беспилотников спортинвентарем во многом упростит решение задач и процессов данного вида спорта, отметил он.

Ранее первый замглавы Минпромторга России Василий Осьмаков заявлял, что в РФ до конца текущего года планируется запретить закупку иностранных беспилотников для реализации гражданского госзаказа. По его словам, в сентябре 2023-го в стране хотят внедрить балльную систему оценки локализации дронов.

До этого первый зампред руководителя фракции "Справедливая Россия – За правду" Дмитрий Гусев предложил проверить свадебные агентства на использование БПЛА для видеосъемок. Депутат также обратился к начальнику управления ЗАГС Москвы Светлане Уханевой с предложением провести среди представителей брачных агентств и молодоженов разъяснительную работу о недопустимости использования беспилотников при отсутствии соответствующих разрешений.



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