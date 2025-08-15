Свыше 120 предприятий в Москве выпускают беспилотные системы

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

В Москве свыше 120 предприятий и 16 научных центров занимаются выпуском беспилотных систем. Об этом рассказал заместитель министра транспорта РФ Алексей Шило в ходе форума "Беспилотные системы: технологии будущего".

По его словам, за 2024 год выпуск транспортных беспилотных систем увеличился более чем в 2,5 раза. Всего в РФ по открытым данным свыше 600 предприятий, которые занимаются выпуском беспилотных систем, заметил Шило. Он также отметил, что в настоящее время Россия является одним из лидеров данной отрасли.

"Это не только результат наличия технологической базы и инженеров, способных реализовать эту задачу, но и результат взвешенной политики, которую реализует государство в данном направлении. Сейчас мы подходим к тому этапу, когда нам необходимо от разрозненных проектов переходить к комплексному решению задачи", – подчеркнул Шило.

Замминистра также отметил, что на практике в данный момент реализуется много направлений. Среди них, например, беспилотная "Ласточка", которую РЖД запустили несколько лет назад, а также беспилотный трамвай, который в столице уже проехал свыше 6 тысяч километров.

Ранее сообщалось, что Москва стала одним из мировых лидеров по внедрению беспилотных технологий в различные сферы городской жизни. Согласно проведенному исследованию, мегаполис занял высокие позиции по применению автономных технологий.

В частности, Москва по сравнению с такими городами, как Сан-Франциско, Лондон, Токио, Нью-Дели, Кейптаун и Бразилиа, демонстрирует более активное внедрение беспилотных систем в городскую инфраструктуру.

