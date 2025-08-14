Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столица России стала одним из мировых лидеров по внедрению беспилотных технологий в различные сферы городской жизни. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу фонда "Московский инновационный кластер".

Согласно проведенному исследованию, мегаполис занял высокие позиции по применению автономных технологий. В частности, Москва по сравнению с такими городами, как Сан-Франциско, Лондон, Токио, Нью-Дели, Кейптаун и Бразилиа, демонстрирует более активное внедрение беспилотных систем в городскую инфраструктуру.

"Основными сферами применения автономных технологий в Москве являются транспорт, ЖКХ и благоустройство, строительство, безопасность, ретейл и логистика", – говорится в сообщении.

Данные мировых исследований говорят о том, что в период с 2018 по 2025 год в развитие автономных технологий было инвестировано более 98 миллиардов долларов.

В российской столице разработкой беспилотных систем и программного обеспечения (ПО) для них занимаются 123 компании и 16 научно-технических центров. В прошлом году их штат насчитывал около 10 тысяч сотрудников, которые трудились над созданием автономных технологий для семи отраслей. Среди них оказались транспорт, ЖКХ и благоустройство, строительство, безопасность, ретейл и логистика, сельское хозяйство, а также технологии специального назначения.

Например, в Москве начался тестовый запуск беспилотных автомобилей, такси, трамваев и поездов. Кроме того, город активно использует роботов для проверки состояния канализационных труб, дроны для мониторинга электросетей и роботов-уборщиков.

В свою очередь, беспилотные системы помогают в демонтаже, инспекции строительных площадок и отделке помещений. Их зона действий также распространяется на тушение пожаров, что снижает уровень риска для бригад.

В то же время роботы занимаются доставкой продуктов и мелких грузов в разные районы города, а также перевозят их по складам и производствам.

В 2024 году доход производителей беспилотных систем и сопутствующего ПО достиг 36,8 миллиарда рублей. Среди наиболее успешных компаний выделяются:



АО "НИИАС" – научно-технологический институт холдинга "РЖД", специализирующийся на автоматизации и управлении сложными технологическими процессами на железнодорожном транспорте;

ФГУП НАМИ – научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт;

ООО "ЭВР" – инновационное предприятие, занимающееся разработкой беспилотных авиационных систем;

ООО "Автомакон" – системный интегратор, предоставляющий услуги заказной разработки программного обеспечения;

ООО "Кронштадт" – производитель беспилотных аппаратов.

Как подчеркнули в пресс-службе фонда, Москва параллельно с этим остается лидером в сфере автономных технологий и активно развивает их внедрение. Компании активно применяют ИИ и другие инновационные решения, что делает беспилотные системы более эффективными.

За период с 2018 по 2025 год в развитие автономных технологий в столице было вложено 2,8 миллиарда рублей. Ожидается, что к 2030 году Москва полностью интегрирует беспилотные системы в ключевые аспекты жизни города.

Вместе с тем Москва заняла лидирующие позиции в трендах образования и науки. Эксперты отметили, что в последние годы акцент делается на развитии рабочих специальностей и повышении качества среднего специального образования.

Например, московские вузы, такие как МГУ, ВШЭ, РНИМУ имени Пирогова, РАНХиГС и Финансовый университет, часто упоминаются в контексте новых исследований и открытий. Более того, инновации столичных научных центров остаются важны для российской и мировой науки.