Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 августа, 23:15

Технологии

Спрос на мобильную связь упал в России на 5–6% за последние годы

Спрос на мобильную связь упал в России на 5–6% за последние годы

В России предложили запретить звонки в иностранных мессенджерах

В России создадут "белый список" сайтов на случай отключения интернета

В России полностью обновят портал "Госуслуги"

Нейросеть Алиса рассказала о самых больших градинах в столичном регионе

Нейросеть Алиса назвала слова из русского диалекта на Аляске

Нейросеть Алиса составила маршрут для часовой прогулки по центру Москвы

Нейросеть Алиса назвала лучшие рестораны в центре Москвы

Нейросеть Алиса сгенерировала образ для прогулки под дождем

Нейросеть Алиса предложила 5 концертов, которые можно посетить 9 и 10 августа в Москве

Крупнейшие российские сотовые операторы предложили ограничить звонки через мессенджеры. За последние годы спрос на традиционную мобильную связь упал на 5–6%, а интерес к пакетам минут снизился – абоненты предпочитают тарифы с большим объемом интернет-трафика. Однако при этом нагрузка на сети выросла.

Гендиректор компании по информационной безопасности Алексей Раевский отметил, что операторы напрямую связывают инициативу с необходимостью вкладываться в развитие сетей, что стало сложнее из-за роста цен и ограниченного доступа к оборудованию. В Госдуме и Минцифры пока не поддержали идею.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
технологиивидеоЕкатерина ЕфимцеваМуса Мстоян

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика