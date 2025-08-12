Спрос на мобильную связь упал в России на 5–6% за последние годы

Крупнейшие российские сотовые операторы предложили ограничить звонки через мессенджеры. За последние годы спрос на традиционную мобильную связь упал на 5–6%, а интерес к пакетам минут снизился – абоненты предпочитают тарифы с большим объемом интернет-трафика. Однако при этом нагрузка на сети выросла.

Гендиректор компании по информационной безопасности Алексей Раевский отметил, что операторы напрямую связывают инициативу с необходимостью вкладываться в развитие сетей, что стало сложнее из-за роста цен и ограниченного доступа к оборудованию. В Госдуме и Минцифры пока не поддержали идею.

