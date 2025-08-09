Нейросеть Алиса предложила 5 концертов, которые можно посетить 9 и 10 августа в Москве

Ведущие телеканала Москва 24 попросили нейросеть Алису найти 5 концертов, которые можно посетить 9 и 10 августа в столице.

Среди предложенных вариантов искусственного интеллекта оказалось шоу "Армянский дудук, орган, саксофон и рояль". Концерт пройдет 9 августа в 15:00 в Евангелическо-Лютеранском Кафедральном Соборе Святых Петра и Павла.

Также Алиса предложила сходить на "Концерт при свечах. Саундтрек-шоу: орган, лютня, гитара". Он состоится там же в 21:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.