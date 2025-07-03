Путин пошутил про робота-уборщика в Кремле

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Владимир Путин во время выставки участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших" пошутил про робота-уборщика в Кремле.

Президенту продемонстрировали разработку ростовской компании Waybot Robotics. Гендиректор фирмы Максим Олейников рассказал, что этот товар покупают "все подряд" – от Санкт-Петербурга до Камчатки. Он привел в пример аэропорт Елизово, где, по его словам, можно заметить робота компании.

Олейников предположил, что единственное, где нет такого уборщика, – Кремль. Однако он выразил надежду, что в скором времени эта проблема будет решена.

"Откуда вы знаете, что его там нет?" – в шутку спросил российский лидер.

Как заявил гендиректор Waybot Robotics, он хочет сделать так, чтобы этот товар был в каждой квартире.

"Как в Кремле", – пошутил вновь Путин.

Ранее президент призывал как можно скорее внедрять достижения российской науки в производство. По его словам, они должны быть использованы на отечественном рынке и помогать в увеличении высокотехнологичного экспорта, а не оставаться под грифом секретности.

Технологии, по словам Путина, нужно обнародовать "спокойно, грамотно и умно". Кроме того, он указал, что в России необходимо обеспечить сохранность собственных инновационных разработок и предотвратить их незаконное использование.

