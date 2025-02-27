Путин заявил, что достижения российской науки должны внедряться в производство

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Достижения российской науки и ученых должны как можно скорее внедряться в производство, а не оставаться под грифом секретности, заявил Владимир Путин во время выступления на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности.

Гражданские технологии разработок, по словам президента, нужно обнародовать "спокойно, грамотно и умно". При этом они должны быть использованы на российском рынке и помогать в увеличении высокотехнологичного экспорта.

Кроме того, Путин указал, что в России необходимо обеспечить сохранность собственных инновационных разработок и предотвратить их незаконное использование.

"Свои инновации мы, конечно же, должны защищать от воровства и недобросовестного использования со стороны наших конкурентов", – обратил внимание глава России.

Ранее Путин заявил, что в современном мире отечественные научные решения зачастую превосходят иностранные аналоги. Президент указал на необходимость развития отечественных платформ в области химии, чтобы страна вошла в число лидеров по ключевым направлениям научно-технологического развития.

Кроме того, президент отмечал, что российским ученым предстоит создавать решения, которые превзойдут зарубежные аналоги. Все это необходимо для обеспечения технологического лидерства страны в перспективных ключевых областях, подчеркнул президент.