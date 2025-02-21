Путин пригласил зарубежных ученых к совместной с Россией работе

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Россия приглашает к сотрудничеству зарубежных ученых, ее "двери открыты". Об этом заявил Владимир Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий (ФБТ).

Россия планирует запустить технологический запуск установки "Сибирский кольцевой источник фотонов" (СКИФ), заграничных партнеров также приглашают к работе, отметил президент России. По его словам, СКИФ значительно расширит функционал возможностей российских исследователей.

"Мы не собираемся возводить барьеры для партнерства с западными учеными", – обратил внимание российский лидер.

Кроме того, он уверен, что Запад осознает последствия, вызванные ограничением сотрудничества в науке и образовании. Глава России добавил, что развитие этих сфер должно быть справедливым и сбалансированным, в связи с чем важно добиваться технологического процесса в будущем.

"Внешние проблемы, санкции при всех вызовах и сложностях для нас сыграли важную стимулирующую роль", – подчеркнул он.

Также президент отметил, что в ближайшее время в силу вступит закон, который создаст базу для сотрудничества ученых и опытных заказчиков.

Путин также заявил, что западные санкции и иные внешние проблемы сыграли стимулирующую роль для российской науки и бизнеса, несмотря на сложности, которые возникли у страны.

Президент обратил внимание на то, что компании из РФ стали намного чаще обращаться за помощью к российским ученым. При этом он отметил, что отечественные решения иногда являются эффективнее зарубежных.