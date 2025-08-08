Эксперт Мясоедов: введение сим-карт для детей может перегрузить работу операторов

В России предложили создать специальные сим-карты для детей до 14 лет, которые родители смогут настраивать по своему усмотрению, например, блокируя доступ в социальные сети. Насколько эффективным и актуальным может стать нововведение, разбиралась Москва 24.

Отфильтровать контент

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ предложило ввести сим-карты для детей, не достигших 14 лет. Согласно нововведению, операторов обяжут предоставить такой пакет услуг по запросу родителей.

Глава Минцифры Максут Шадаев добавил, что благодаря этому возможно будет ограничить доступ детей к определенным платформам, где есть возрастные ограничения. Кроме того, взрослые сами смогут фильтровать трафик.



(сим-карты. – Прим. ред.) отдельно оформляются родителями на детей, эти сим-карты сразу имеют набор определенных безопасных ограничений. И если ты с этой сим-картой попробуешь авторизоваться, например, в соцсетях, то она тебя не пустит.

Шадаев отметил, что некоторые родители, возможно, не захотят приобрести подобные карты. Однако, по мнению главы Минцифры, взрослые должны быть заинтересованы в том, чтобы дети имели доступ к отфильтрованному контенту.

Услуга будет предоставляться операторами сотовой связи, а нововведение закрепят на законодательном уровне. Тем не менее за родителями остается право решать, необходимы эти сим-карты или нет, отметил Шадаев.

Ранее глава Минцифры также заявил, что в России уже разработана техническая схема для доступа к мобильному интернету в условиях ограничений (в связи с мерами безопасности). Граждане смогут воспользоваться сервисами из белого списка, в который входят услуги такси, маркетплейсы и службы доставки. Шадаев отметил, что скорость работы ресурсов будет сохраняться на привычном для россиян уровне. Кроме того, платежные терминалы, банкоматы и другие устройства продолжат работать в штатном режиме.

Эффективная мера?

Детей действительно пора оградить от опасного контента, согласился в разговоре с Москвой 24 первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко.

"Это необходимо сделать, чтобы доступ к опасному контенту был ограничен. Инициативу нужно довести до ума и попробовать реализовать, посмотреть, как это будет действовать. Это достаточно здравая и разумная идея с учетом того, что ситуация зашла сильно далеко", – отметил парламентарий.



Александр Ющенко первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Любые способы, которые будут ограничивать детей от того беспредела, который происходит сегодня в интернете, – важная тема. И это должна быть забота государства, родителей, воспитателей.

Он добавил, что сегодня дети живут в информационной вседозволенности. Сеть и гаджеты слишком плотно вошли в их жизнь, поэтому без них становится сложно.

"Следующим шагом после вседозволенности становятся экстремизм, ожесточенность, нетерпимость", – уверен Ющенко.

При этом IT-эксперт Павел Мясоедов в беседе с Москвой 24 пояснил, что алгоритмов сортировки трафика на сим-картах нет, сами по себе они ничего не представляют. Но благодаря им мобильные устройства детей будут подключены к операторам связи, у которых и будет возможность устанавливать ограничения.

"Также, скорее всего, одобрят определенное количество сайтов, допустимых для юных пользователей. Будут и заблокированные страницы, открыть которые не получится. Что касается ручной модерации контента со стороны родителей, то она, наверное, теоретически возможна, но маловероятна на ранних этапах реализации инициативы. Поскольку в таком случае операторам поступит большое количество запросов от пользователей по блокировке того или иного контента. Из-за этого работа специалистов окажется перегружена", – объяснил эксперт.





Павел Мясоедов IT-эксперт Что касается эффективности меры, я отношусь к ней скептически. Одно дело, когда мы блокируем экстремистские сайты, которые вредят нашей стране, а другое дело – блокировать одиннадцатилетним детям сайты с фильмами 12+. Такая мера может подогреть интерес, так как запретный плод сладок, и появится желание как-то зайти и посмотреть.

Специалист добавил, что в целом сложно определить, на какой сайт зашел ребенок, так как для этого требуются специальные системы. Обычно они задействованы для блокировки запрещенного контента. И использование их, чтобы узнать, детский это фильм или нет, по мнению Мясоедова, выглядит как избыточная мера.

"Более того, существуют решения, которые позволяют сортировать такой трафик на самом гаджете, – это системы родительского контроля", – напомнил эксперт.

Такая возможность позволяет блокировать запретный контент, а также контролировать все, что происходит в телефоне ребенка, заключил Мясоедов.

