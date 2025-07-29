IT-эксперт Геллер рассказал, почему России необходим национальный VPN-сервис

Глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко призвал создать в России "ГосVPN". Какие преимущества могут быть у такого сервиса, разбиралась Москва 24.

Нашему VPN – быть?

Глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с НСН предложил создать в России отечественный VPN-сервис – "ГосVPN". По его словам, он обеспечит россиянам доступ к полезным зарубежным материалам, которые оказались "закрыты" по воле иностранных платформ.





Герман Клименко глава совета Фонда развития цифровой экономики Например, из России не почитать медицинские журналы. У нас есть "Госуслуги", почему бы не создать "ГосVPN".

В разговоре с журналистами эксперт пояснил, что на данный момент российские власти используют так называемый "подход доброй воли", то есть, имея все технические возможности, не стремятся "банить все подряд".

"Было бы здорово, если бы государство выпустило собственный VPN, который отгородил бы их (пользователей. – Прим. ред.) от экстремистских материалов, но дал доступ к разрешенному контенту", – отметил Клименко.

Ранее в Сети появились слухи о блокировке в России VPN-сервисов и мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) с 1 августа. Однако Роскомнадзор призвал пользователей доверять только официальной информации.

При этом Совфед уже одобрил введение ответственности за рекламу VPN и аналогичных сервисов. Они составят от 50 до 80 тысяч рублей для граждан, от 80 до 150 тысяч рублей – для должностных лиц и от 200 до 500 тысяч рублей – для юридических лиц.

В то же время наказывать простых пользователей за посещение запрещенных ресурсов с помощью VPN не будут, сообщил зампред конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин. Он уточнил, что россиян не будут штрафовать, если они не распространяют или не задействуют сервисы для совершения противоправных действий.

Абсолютная безопасность

Создание национального VPN-сервиса облегчило бы работу компаний и предоставило доступ к полезному контенту из иностранных источников. Таким мнением с Москвой 24 поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

"VPN как инструмент в России не запрещен. Если у нас появятся сертифицированные со стороны Минцифры или Роскомнадзора сервисы, гражданам будет доступна действительно полезная информация из иностранных источников. При этом отечественный сервис не даст перейти на сайты с запрещенным контентом, и это абсолютно правильно", – подчеркнул Свинцов.





Андрей Свинцов зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Есть список нелегальных и легальных VPN, доступ к которым контролирует Роскомнадзор. Однако если появится национальный VPN-сервис, граждане перестанут сталкиваться с ситуацией, когда подобные приложения блокируют. Некоторые из них вообще платные, и многие в итоге просто теряют деньги.

При этом граждане будут четко знать, что не найдут противоправный контент и не смогут посетить запрещенные сайты, поэтому пользователей никто не оштрафует и не накажет, добавил Свинцов.

Он подчеркнул, что такие сервисы можно настраивать как угодно. К примеру, если государство решит, что будет блокировать только запрещенный контент из списка Минюста, то эти ограничения не коснутся соцсетей, которые сейчас невозможно просматривать без VPN.

"Однако если Минцифры и Роскомнадзор дополнят ими список, то ограничения, скорее всего, не снимут. При этом можно блокировать только отдельные страницы с запрещенным контентом, а не полностью приложения. Я уверен, что подход может быть гибким", – заключил парламентарий.

IT-эксперт, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер в разговоре с Москвой 24 тоже поддержал идею создания национального VPN. Он отметил, что подобные сервисы уже есть, например, в Турции и Китае, и для многих его появление в России может быть важным и полезным инструментом.





Артем Геллер IT-эксперт, председатель комиссии в Институте развития интернета Во-первых, это госслужащие, которые смогут спокойно общаться, не переживая, что информация попадет не в те руки. Во-вторых, простые граждане, не интересующиеся запрещенными, заблокированными или замедленными приложениями и сайтами. Они смогут спокойно искать информацию в интернете, не боясь нарваться на противоправные материалы, список которых мы не всегда знаем. Доступ к ним по умолчанию будет закрыт.

Эксперт добавил, что бесплатные VPN, которые постоянно появляются в магазине приложений телефона, небезопасны. Существует высокая вероятность, что они продают личные данные пользователей, заключил Геллер.

