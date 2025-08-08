08 августа, 14:15Технологии
Нейросеть Алиса сгенерировала апартаменты за 3 миллиарда рублей
Ведущие телеканала Москва 24 решили узнать, как должны выглядеть апартаменты за 3 миллиарда рублей, по мнению нейросети Алисы. Обработав запрос, искусственный интеллект сгенерировал картинку, напоминающую американский стиль или помещения в "Москва-Сити".
В получившемся изображении преобладали синие оттенки. Посередине апартаментов стоял небольшой стеклянный стол, а напротив – бежевый диван с подушками цвета индиго.
