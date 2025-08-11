Юрист Куликов: работу иностранных мессенджеров могут ограничить в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Работа зарубежных мессенджеров может быть ограничена в России, рассказал Москве 24 кандидат юридических наук, генеральный директор АНО "ПравоРоботов" Никита Куликов.

До этого СМИ сообщали, что российские операторы связи просят заблокировать голосовые вызовы в зарубежных мессенджерах. По их мнению, данная мера позволит решить несколько проблем данного сектора. Среди них – возвращение трафика в обычные голосовые вызовы, а также предотвращение кибермошенничества и полной блокировки мессенджеров.

"Речь идет не о запрете вида связи как такового, а о коммуникации конкретно через мессенджер. Поэтому говорить, что это неправомерные ограничения, сложно, ведь другие возможности связаться остаются. Однако неясно, как будет воплощаться инициатива", – отметил эксперт.

При этом он заметил, что данный вопрос не находится в ведении ФАС или операторов связи, он касается работы самого мессенджера, который является продуктом третьей стороны, нацеленным на передачу пакетов данных.

В связи с этим, уточнил Куликов, воздействовать на зарубежные мессенджеры можно лишь санкциями, штрафами или блокировкой на территории страны.

"Исходя из этого, мессенджеры скорее будут замедлены или перестанут работать", – заключил юрист.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко заявил, что ГД и Минцифры еще не обсуждали идею о возможной блокировке мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).

Данные слухи он назвал недостоверными. По его мнению, они основаны на домыслах. Вместе с тем парламентарий подтвердил сбои в работе мессенджера на территории Москвы и других регионов. Он объяснил это атаками БПЛА.