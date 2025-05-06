В России почти втрое вырос спрос на тренеров нейросетей

Количество вакансий для специалистов по обучению искусственного интеллекта в стране за год увеличилось почти в три раза. Эксперты связывают это с развитием генеративных моделей и необходимостью адаптировать их под задачи конкретных компаний.

На рынке такие специалисты востребованы в первую очередь у стартапов и крупных предприятий. В их задачи входит проверка фактов, анализ тем, редактирование текстов и работа с источниками. В будущем нейросети могут частично заменить копирайтеров, младших юристов и сотрудников техподдержки.

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