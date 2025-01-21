Немец пожаловался на новогодние салаты в России

Фото: Агентство "Москва"/Дарья Мясина

Аспирант-славист из Германии Дэвид, который приехал на учебу в Москву в 2021 году, раскритиковал в разговоре с "Лентой.ру" новогодние салаты.

Как он утверждает, во время первой дегустации русской кухни он не был ею шокирован, но были блюда, которые возмутили его. Например, новогодние салаты.

"Я хочу сказать, что побросать в миску все, что есть в холодильнике, залить это литром майонеза, а потом назвать это салатом – для меня это за пределами добра и зла. Из всех этих салатов я готов признать только селедку под шубой. Только она меня убедила в их праве на существование", – заявил он.

Однако немцу понравился борщ, а также окрошка на кефире. Кроме того, он по достоинству оценил русские блины, сырники, глазированные сырки и березовый сок. При этом когда он жил в Европе, то часто покупал пельмени в российских магазинах.

Ранее диетолог, эндокринолог, нутрициолог и терапевт Наталья Лазуренко заявила, что холодец может не нравиться некоторым людям из-за индивидуальной непереносимости или предпочтений. По ее словам, само по себе блюдо является полезным, поскольку в нем есть белок, желатиновая основа и коллаген.

Врач предположила, что за границей нет аналогов холодца, которые бы были такими же популярными. Или люди просто не умеют его готовить и не пробовали настоящий русский холодец, уточнила Лазуренко. По ее мнению, у иностранцев может быть нечто похожее на холодец в виде желе, но вряд ли это несладкие варианты.

