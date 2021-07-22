Иностранцы рассказали о привычках россиян, которые их удивили

Фото: depositphotos/Kruchenkova

Некоторые привычки россиян у приезжающих в РФ иностранцев вызывают удивление. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Немец Максимиллиан Клаузер год прожил в Новосибирске и обратил внимание, что зимой россияне предпочитают шмыгать носом, вместо того чтобы нормально высморкаться. Он также отметил, что в России принято приходить в гости с угощением. При этом важно сразу поставить его на стол. Клаузер пояснил, что в Германии люди чаще встречаются на нейтральной территории, например в ресторане.

Учащийся Южно-Уральского госуниверситета Ахмед Хамди родом из Египта. Первое время его удивляло, что девушки и парни открыто целуются на улицах. При этом на свадьбу люди приглашают несколько десятков гостей, в то время как в Египте не принято звать меньше 500. Он также обратил внимание на традицию дергать именинника за уши и запрет девушкам сидеть на углу стола – подобное якобы может помешать выйти замуж в следующие семь лет.

Хамди удивило, что хлеб в России едят с утра до вечера с любыми блюдами. В Египте же его ставят на стол лишь во время завтрака. Молодой человек также не сумел оценить российские первые блюда, отметив, что на его родине супы готовят иначе.

Раньше студент не подозревал, что кто-то делает заготовки на зиму. Загадкой для него осталось пожелание выходящим из душа или ванной: "С легким паром". Поговорку: "Не свисти – денег не будет" Хамди назвал очень странной.

Наталья Чепурнаева уехала из России в США 10 лет назад, однако, вернувшись, поняла, что смотрит на происходящее с удивлением. Ей показалось странным, что многие кашляют, не прикрывая рот. Также в РФ крайне мало помещений оборудовано кондиционерами, что доставляет особенный дискомфорт в жару. Она обратила внимание на большое количество заборов и существование отдельных магазинов для полных людей.

Чепурнаева добавила, что россияне нередко ходят по велодорожкам, хотя рядом есть свободный тротуар, а также нарушают личные границы в очереди.

Ранее в МВД РФ рассказали, пребывание каких иностранцев в стране могут признать нежелательным. За первые пять месяцев 2021 года нежелательным было признано пребывание в России 19 иностранцев, что примерно на 20% меньше, чем годом ранее.

