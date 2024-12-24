Диетолог Лазуренко: иностранцы могут не любить холодец из-за непереносимости

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Холодец может не нравиться некоторым людям из-за индивидуальной непереносимости или предпочтений. Такое мнение в беседе с Pravda.Ru озвучила диетолог, эндокринолог, нутрициолог и терапевт Наталья Лазуренко.

По ее словам, само по себе блюдо является полезным, поскольку в нем есть белок, желатиновая основа и коллаген. Последний – основа для формирования костной ткани, уточнила эксперт.

Врач напомнила, что человеческий организм в целом основан на белках: гормоны, белки-переносчики и другие важные соединения – все это белковые структуры. Поэтому для полноценной работы этот "строительный материал" нужен организму, пояснила Лазуренко.

Врач предположила, что за границей нет аналогов холодца, которые бы были такими же популярными. Или люди просто не умеют его готовить и не пробовали настоящий русский холодец, уточнила она.

"Если говорить об Африке, то это блюдо нехарактерно для них. Они там много чего не любят", – добавила диетолог.

По ее мнению, у иностранцев может быть нечто похожее на холодец в виде желе, но вряд ли это несладкие варианты. Например, в Англии есть сладкий пудинг, но сравнивать его с холодцом сложно, указала специалист.

Комментируя новость о том, что холодец оказался на 56-м месте в топ-100 худших блюд мира, Лазуренко назвала это "странной статистикой". Она считает, что блюдо получило низкую оценку из-за неправильного приготовления или хранения.

"Подача, опять же, она должна быть как-то красивенько оформлена, петрушечка, морковочка. Это тоже влияет на вкусовые предпочтения", – уточнила эксперт.

Кроме того, в обновленный рейтинг самых невкусных блюд планеты попал якутский салат "Индигирка", который готовится из замороженной рыбы с луком, маслом, солью и перцем. Он расположился в рейтинге на 73-м месте.