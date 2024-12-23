Холодец снова оказался в числе самых невкусных блюд мира

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Холодец оказался на 56-м месте в обновленном антирейтинге 100 худших блюд на планете от энциклопедии TasteAtlas.

В число самых невкусных также попало еще одно блюдо из России – якутский салат "Индигирка", который готовится из замороженной рыбы с луком, маслом, солью и перцем. Данный салат расположился в рейтинге на 73-м месте.

В топ-5 самых невкусных блюд попали:

бразильский говяжий стейк coxão duro;

кровяные клецки из северной Швеции и финской Лапландии;

исландский деликатес Хаукарль из частично разложившегося мяса акулы;

испанский сэндвич с начинкой из консервированных сардин;

шведский Калскров – пицца кальцоне с начинкой из гамбургеров и картофеля фри.

Рейтинг TasteAtlas создается на основе отзывов посетителей сайта. При этом не учитываются оценки, которые люди ставят блюдам своей национальной кухни.

В 2023 году холодец и салат "Индигирка" также вошли в число самых невкусных блюд мира. Тогда салат занял 31-е место, набрав 2,6 балла, а холодец – 67-е место с результатом 2,9 балла.