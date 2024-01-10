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10 января, 08:30

Общество

Диетолог назвала главную опасность холодца

Фото: 123RF/jackf

Холодец содержит большое количество насыщенных жиров, поэтому им не стоит злоупотреблять. Об этом Москве 24 рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

Избыточное потребление насыщенных жиров и пищевой соли повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, сахарного диабета второго типа, заболеваний органов желудочно-кишечного тракта и суставов. Поэтому даже здоровому человеку не стоит слишком часто употреблять продукты с высоким содержанием насыщенных жиров.
Антонина Стародубова
главный диетолог столичного департамента здравоохранения

Несмотря на существование гипотезы, что при разваривании связок и хрящей в бульон попадают вещества, полезные для здоровья суставов и молодости кожи, необходимо помнить – в холодце присутствует много пуриновых оснований и экстрактивных веществ. "Бульоны, особенно наваристые, как и блюда на его основе, резко ограничиваются или полностью исключаются из питания людей с заболеваниями почек, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, при подагре и других хронических заболеваниях", – предупредила диетолог.

Здоровым людям иногда, например, по праздникам можно позволить себе небольшую порцию холодца. Желательно не более 100 граммов. Однако даже в этом случае вместо классического холодца лучше выбирать менее жирное заливное.

При приготовлении заливных блюд добавляется желатин. И продукты не нужно подвергать столь длительной тепловой обработке, что позволяет сократить время приготовления и лучше сохранить некоторые пищевые вещества.
Антонина Стародубова
главный диетолог столичного департамента здравоохранения

"Можно выбрать диетические сорта мяса (курица, кролик, индейка) и рыбы. Полезно будет добавить разнообразные овощи и зелень: морковь, свеклу, зеленый горошек, спаржевую фасоль и петрушку. Это позволит не только украсить блюдо, но и обогатит его витаминами, минеральными веществами, клетчаткой и сделает менее калорийным", – заключила Стародубова.

Ранее россиянам напомнили о сроках хранения новогодних салатов. Если блюда были заправлены маслом, майонезом, сметаной или иным соусом, то их можно держать в холодильнике не более полсуток, предупредила врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух. При этом срок хранения угощений сокращается до шести-восьми часов, если в их состав входят вареные яйца или консервы.

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