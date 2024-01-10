10 января, 08:30Общество
Диетолог назвала главную опасность холодца
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Холодец содержит большое количество насыщенных жиров, поэтому им не стоит злоупотреблять. Об этом Москве 24 рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
Несмотря на существование гипотезы, что при разваривании связок и хрящей в бульон попадают вещества, полезные для здоровья суставов и молодости кожи, необходимо помнить – в холодце присутствует много пуриновых оснований и экстрактивных веществ. "Бульоны, особенно наваристые, как и блюда на его основе, резко ограничиваются или полностью исключаются из питания людей с заболеваниями почек, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, при подагре и других хронических заболеваниях", – предупредила диетолог.
Здоровым людям иногда, например, по праздникам можно позволить себе небольшую порцию холодца. Желательно не более 100 граммов. Однако даже в этом случае вместо классического холодца лучше выбирать менее жирное заливное.
"Можно выбрать диетические сорта мяса (курица, кролик, индейка) и рыбы. Полезно будет добавить разнообразные овощи и зелень: морковь, свеклу, зеленый горошек, спаржевую фасоль и петрушку. Это позволит не только украсить блюдо, но и обогатит его витаминами, минеральными веществами, клетчаткой и сделает менее калорийным", – заключила Стародубова.
Ранее россиянам напомнили о сроках хранения новогодних салатов. Если блюда были заправлены маслом, майонезом, сметаной или иным соусом, то их можно держать в холодильнике не более полсуток, предупредила врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух. При этом срок хранения угощений сокращается до шести-восьми часов, если в их состав входят вареные яйца или консервы.
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