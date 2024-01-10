Диетолог назвала главную опасность холодца

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Холодец содержит большое количество насыщенных жиров, поэтому им не стоит злоупотреблять. Об этом Москве 24 рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.





Антонина Стародубова главный диетолог столичного департамента здравоохранения Избыточное потребление насыщенных жиров и пищевой соли повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, сахарного диабета второго типа, заболеваний органов желудочно-кишечного тракта и суставов. Поэтому даже здоровому человеку не стоит слишком часто употреблять продукты с высоким содержанием насыщенных жиров.

Несмотря на существование гипотезы, что при разваривании связок и хрящей в бульон попадают вещества, полезные для здоровья суставов и молодости кожи, необходимо помнить – в холодце присутствует много пуриновых оснований и экстрактивных веществ. "Бульоны, особенно наваристые, как и блюда на его основе, резко ограничиваются или полностью исключаются из питания людей с заболеваниями почек, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, при подагре и других хронических заболеваниях", – предупредила диетолог.

Здоровым людям иногда, например, по праздникам можно позволить себе небольшую порцию холодца. Желательно не более 100 граммов. Однако даже в этом случае вместо классического холодца лучше выбирать менее жирное заливное.





Антонина Стародубова главный диетолог столичного департамента здравоохранения При приготовлении заливных блюд добавляется желатин. И продукты не нужно подвергать столь длительной тепловой обработке, что позволяет сократить время приготовления и лучше сохранить некоторые пищевые вещества.

"Можно выбрать диетические сорта мяса (курица, кролик, индейка) и рыбы. Полезно будет добавить разнообразные овощи и зелень: морковь, свеклу, зеленый горошек, спаржевую фасоль и петрушку. Это позволит не только украсить блюдо, но и обогатит его витаминами, минеральными веществами, клетчаткой и сделает менее калорийным", – заключила Стародубова.

Ранее россиянам напомнили о сроках хранения новогодних салатов. Если блюда были заправлены маслом, майонезом, сметаной или иным соусом, то их можно держать в холодильнике не более полсуток, предупредила врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух. При этом срок хранения угощений сокращается до шести-восьми часов, если в их состав входят вареные яйца или консервы.

