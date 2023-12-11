Холодец вошел в рейтинг худших блюд в мире

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Русский холодец и якутский салат "Индигирка" вошли в топ-100 худших блюд мира. Об этом сообщает Life.ru.

По данным издания, антирейтинг составил онлайн-путеводитель по традиционным мировым блюдам TasteAtlas. Так, набрав 2,6 балла, "Индигирка" заняла 31-е место, а холодец оказался на 67-м месте с результатом 2,9 балла.

Отмечается, что "Индигирка" – это рыбный салат из Якутии (Саха). В его состав входят нарезанная кубиками замороженная рыба, лук, масло, соль и перец. А вот холодец состоит из мяса в желатине, его название происходит от русского слова "холод", поскольку блюдо всегда подается холодным.

По информации TasteAtlas, в топ-5 худших блюд мира попали: хаукартль (исландский деликатес из частично разложившегося мяса акулы), иерусалимский кугель (острая запеканка из лапши, покрытая карамелизованным сахаром), рамен-бургер (бургер с лапшой вместо булочек и политой острым соусом мясной котлетой), скландраусис (латвийский пирог, замешанный на свином жире и простокваше) и чапалеле (чилийские клецки, приготовленные из картофеля и муки).

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина заявила, что холодец из индейки и рыбный бульон помогут людям старше 60 лет укрепить суставы. Она считает, что холодец из крыльев индейки содержит много коллагена, в нем мало калорий и жира. В организме полученный коллаген быстро распадается на аминокислоты, и из них синтезируется белок, являющийся основой соединительной ткани сустава, заключила Мухина.

"Доктор 24": холодец