08:00Общество
Диетолог рассказала, кому нельзя есть холодец
Фото: depositphotos/Rawlik
Врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с Москвой 24 посоветовала воздержаться от употребления холодца при подагре, панкреатите и камнях в почках.
"Из-за высокого содержания пуринов в ингредиентах таких блюд, как холодец, студень, заливное, они запрещены при подагре. При этом заболевании такие блюда не рекомендуется употреблять", – говорит эксперт.
Также специалист посоветовала не есть холодец при наличии панкреатита, чтобы не усугублять заболевание.
Тем, у кого нет противопоказаний, диетолог советует употреблять холодец вместе с острыми специями и соусами, чтобы улучшить его переваривание.
"Холодец – это тяжелая для переваривания пища. Не просто так его едят с чем-то острым, например с хреном или горчицей. Потому что эти специи провоцируют выделение желудочных соков и делают переваривание более быстрым и качественным", – отметила эксперт.
Также Анжелика Дюваль порекомендовала снизить калорийность этого блюда. Например, можно заменить свинину на говядину или приготовить холодец из рыбы, которая будет гораздо полезнее.
Ранее врач-диетолог Елена Тихомирова рассказала о самой вредной привычке за новогодним столом, которой подвержены россияне. По словам эксперта, речь идет о переедании. Из-за обилия пищи в работе поджелудочной железы может произойти сбой. В результате не исключено развитие острых состояний вплоть до заворота кишок.
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