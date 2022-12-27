Диетолог рассказала, кому нельзя есть холодец

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Врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с Москвой 24 посоветовала воздержаться от употребления холодца при подагре, панкреатите и камнях в почках.

"Из-за высокого содержания пуринов в ингредиентах таких блюд, как холодец, студень, заливное, они запрещены при подагре. При этом заболевании такие блюда не рекомендуется употреблять", – говорит эксперт.

Также специалист посоветовала не есть холодец при наличии панкреатита, чтобы не усугублять заболевание.





Анжелика Дюваль врач-диетолог Холодец нельзя есть при мочекаменной болезни. Это тоже связано с пуринами. Они провоцируют кристаллизацию, камнеобразование.

Тем, у кого нет противопоказаний, диетолог советует употреблять холодец вместе с острыми специями и соусами, чтобы улучшить его переваривание.

"Холодец – это тяжелая для переваривания пища. Не просто так его едят с чем-то острым, например с хреном или горчицей. Потому что эти специи провоцируют выделение желудочных соков и делают переваривание более быстрым и качественным", – отметила эксперт.

Также Анжелика Дюваль порекомендовала снизить калорийность этого блюда. Например, можно заменить свинину на говядину или приготовить холодец из рыбы, которая будет гораздо полезнее.





Анжелика Дюваль врач-диетолог Самым полезным вариантом является блюдо из рыбы. Здесь мы получаем дополнительную пользу за счет того, что рыбий коллаген быстрее и лучше усваивается. Он будет эффективнее оздоравливать наш организм. Обычно же холодец едят и для того, чтобы восстановить суставы, улучшить качество соединительной ткани, кожу, ее упругость, поскольку это источник коллагена.

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