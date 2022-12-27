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08:00

Общество

Диетолог рассказала, кому нельзя есть холодец

Фото: depositphotos/Rawlik

Врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с Москвой 24 посоветовала воздержаться от употребления холодца при подагре, панкреатите и камнях в почках.

"Из-за высокого содержания пуринов в ингредиентах таких блюд, как холодец, студень, заливное, они запрещены при подагре. При этом заболевании такие блюда не рекомендуется употреблять", – говорит эксперт.

Также специалист посоветовала не есть холодец при наличии панкреатита, чтобы не усугублять заболевание.

Холодец нельзя есть при мочекаменной болезни. Это тоже связано с пуринами. Они провоцируют кристаллизацию, камнеобразование.
Анжелика Дюваль
врач-диетолог

Тем, у кого нет противопоказаний, диетолог советует употреблять холодец вместе с острыми специями и соусами, чтобы улучшить его переваривание.

"Холодец – это тяжелая для переваривания пища. Не просто так его едят с чем-то острым, например с хреном или горчицей. Потому что эти специи провоцируют выделение желудочных соков и делают переваривание более быстрым и качественным", – отметила эксперт.

Также Анжелика Дюваль порекомендовала снизить калорийность этого блюда. Например, можно заменить свинину на говядину или приготовить холодец из рыбы, которая будет гораздо полезнее.

Самым полезным вариантом является блюдо из рыбы. Здесь мы получаем дополнительную пользу за счет того, что рыбий коллаген быстрее и лучше усваивается. Он будет эффективнее оздоравливать наш организм. Обычно же холодец едят и для того, чтобы восстановить суставы, улучшить качество соединительной ткани, кожу, ее упругость, поскольку это источник коллагена.
Анжелика Дюваль
врач-диетолог

Ранее врач-диетолог Елена Тихомирова рассказала о самой вредной привычке за новогодним столом, которой подвержены россияне. По словам эксперта, речь идет о переедании. Из-за обилия пищи в работе поджелудочной железы может произойти сбой. В результате не исключено развитие острых состояний вплоть до заворота кишок.

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