Диетолог рекомендовала не увлекаться холодцом

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В холодце есть полезные вещества, однако не стоит переедать это блюдо из-за большого количества насыщенных жиров. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на врача-диетолога Елену Соломатину.

Специалист посоветовала не есть больше того, что может усвоить организм. По ее словам, это необходимо, чтобы избежать дискомфорта.

Соломатина добавила, что на новогоднем столе будет много калорийной пищи, поэтому холодца можно съесть много, если человек больше ничего не планирует употреблять.

"Условно в день нужно 2 000 калорий, под это подгоняем. Всего нужно по чуть-чуть. Если хочется съесть больше холодца, тогда придется от чего-то отказаться, например от салата, десерта, бутерброда с красной икрой", – пояснила Соломатина.

Диетолог рекомендовала перед новогодними праздниками разобраться с потребностями и рассчитать, сколько нужно человеку для избежания дискомфорта.

Ранее Соломатина рассказала, что регулярное употребление киви поможет защитить организм от простуды и преждевременного старения.

Она также рекомендовала есть его в сезон простудных заболеваний, так как в нем есть много витамина C. Недостаток этого вещества может привести к недостаточной выработке интерферонов, которые противостоят вирусам.



"Доктор 24": холодец

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