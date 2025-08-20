Студенты представят город будущего на форуме "Москва 2030" в Гостином дворе

Гости форума "Москва 2030" могут почувствовать себя профессионалами IT-индустрии, а также погрузиться в тонкости ведения бизнеса и различных профессий. Здесь расскажут, как правильно общаться с искусственным интеллектом, научат создавать полезные гаджеты и помогут освоить новые сферы. Какие мероприятия стоит посетить, выяснила Москва 24.

Будущее и IT

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Познакомиться с профессиями будущего, а также узнать об обучении в столичных колледжах получится в Гостином дворе. На форуме "Территория будущего. Москва 2030" студенты и преподаватели проводят IT-мастер-классы для всех желающих до 14 сентября.



Анастасия Ракова заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Москва входит в пятерку мировых лидеров по качеству образования и задает тренды в этой сфере. Главные достижения – от модернизации среднего профессионального образования до комплексного обновления инфраструктуры школ и колледжей – мы представили на площадке форума-фестиваля "Москва 2030" в Гостином дворе. Благодаря детализированным интерактивным макетам можно получить наглядное представление о том, как будут выглядеть колледжи будущего, а также новые и модернизированные столичные школы.

Например, все желающие смогут заглянуть в нейромастерскую желаний, чтобы научиться грамотно взаимодействовать с искусственным интеллектом (ИИ). То есть задавать "умной машине" вопросы таким обраом, чтобы пользователь мог добиться результата, получив нужную информацию. Кроме того, гостям предложат придумать желание, а следом получить рекомендации по его исполнению.

Продолжить посещение форума можно на лекции "Как ИИ определяет будущие профессии" в парке искусств "Музеон". Там расскажут, какие рабочие места появятся к 2030 году, а что бесследно исчезнет. Спикер поможет не только разобраться в этом вопросе, но и объяснит, как подготовить детей к профессиям будущего, адаптироваться к нововведениям самостоятельно и какие навыки важно развивать уже сейчас.

Тем, кто также хочет увидеть город будущего и понять, как ИИ становится важной частью современной жизни, рекомендуют побывать на мастер-классе Московского государственного колледжа электромеханики и информационных технологий. Специально для него студенты создали макет "умного" города с инженерными системами, управлять которыми можно с помощью пары кнопок на специальном пульте.

Мастер-классы и тонкости бизнеса

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Продолжить карьерную тематику и узнать, почему неудачи важны для развития стартапов, можно на лекции "Неудачи как инвестиция. Как провалы строят бизнес" в парке искусств "Музеон". Спикер расскажет, как правильно извлекать пользу даже из непростых ситуаций, получив максимальную выгоду для себя. Также здесь получится обсудить ошибки предпринимателей в первый год работы, а также узнать о способах поиска необычных решений в бизнесе.



Попробовать новые сферы и почувствовать себя работником метро можно в Манеже. Машинист электропоезда 1-го класса электродепо "Измайлово" Иван Субботин расскажет все тонкости своей профессии: он покажет, без каких вещей не обходится смена специалиста, а также ответит на вопросы гостей.

Если хочется сделать что-то самостоятельно, можно заглянуть на мастер-класс в Гостиный двор, где студенты предложат создать на автоматической линии электронную плату в виде готового светодиодного брелока. Еще больше углубиться в мир современных технологий помогут занятия по квантовым технологиям: с помощью оптического волокна, стеклянных нитей для передачи данных и сетевого кабеля удастся самостоятельно смонтировать участок защищенной линии связи.

А убедиться в том, что будущее уже близко, получится и на практикуме, где гости будут управлять бионической рукой, которая имитирует разнообразные движения, начиная короткими жестами и заканчивая простыми сгибаниями.

Узнать подробную информацию о мероприятиях форума можно на официальном сайте.