Свыше 260 тысяч гостей посетили форум "Беспилотные системы: технологии будущего"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Первый международный форум "Беспилотные системы: технологии будущего" состоялся в инновационном центре "Сколково" с 7 по 17 августа в рамках "Москвы 2030". Его посетили более 260 тысяч человек, передает портал мэра и правительства столицы.

На форуме в том числе побывали ведущие эксперты, разработчики, производители и экспортеры свыше чем из 60 стран мира.

"Это масштабное событие стало площадкой для обмена передовыми знаниями, инновационными идеями и лучшими практиками в области беспилотных технологий. В рамках форума были представлены последние достижения в области робототехники, автоматизации и искусственного интеллекта", – подчеркнула глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома.

В рамках форума состоялась выставка последних достижений в области беспилотных систем. Внимание гостей привлекла экспозиция роботизированных систем, на которой были представлены более 700 высокотехнологичных экспонатов из 24 регионов страны.

Выставка разместилась на площади 10 тысяч квадратных метров. Свыше 300 компаний показали примеры использования беспилотных систем в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве, строительстве, топливно-энергетическом комплексе, безопасности, торговле, транспорте и городском хозяйстве.

В рамках деловой программы было проведено 43 сессии с участием 264 экспертов из России, Белоруссии, Китая, Индии, Чили и Эфиопии. Посетителями мероприятия стали более 3 тысяч человек.

Также на форуме ведущие российские организации, инновационные компании и международные партнеры заключили 22 соглашения и 5 меморандумов о сотрудничестве. Документы были подписаны в сферах развития инфраструктуры, подготовки кадров, геотехнического мониторинга, продвижения аэрокосмических проектов и внедрения беспилотных авиационных систем в область гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Одним из ключевых событий мероприятия стал проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2025". В нем приняли участие свыше 3,5 тысячи человек из 82 российских регионов и 20 стран мира. Самой зрелищной частью мероприятия стали инженерные соревнования дронов. На площадке провели 52 соревнования, во время которых дроны совершили около 2,5 тысячи полетов. Суммарно они провели в воздухе примерно 300 часов, что превышает показатель прошлого года в 2,5 раза.

Кроме того, посетителям форума предлагалось сыграть в дрон-баскетбол и дрон-футбол, воспользоваться услугами дрона-доставщика или поуправлять спортивными дронами в виртуальной среде. Помимо этого, за четыре дня работы магазина будущего от проекта "Сделано в Москве" были проданы товары, суммарная стоимость которых превысила 1,5 миллиона рублей, а сам магазин посетили свыше 13 тысяч человек.

В Кубке мэра Москвы по гонкам дронов приняли участие пилоты из 11 стран. Участники попробовали свои силы в трех дисциплинах: "Класс 330 – командный зачет", "Технический симулятор – командный зачет" и "Технический симулятор – личный зачет".

Победу в дисциплине "Класс 330 – командный зачет" одержали Данил Грязнов и Кирилл Лобань из Белгородской области. В командном зачете среди юниорок первое место забрали Маргарита Николенко и Арина Пархомова из Амурской области, среди юниоров – столичная команда Мирона Черемных и Кирилла Журавлева. Среди женщин победительницами стали также Маргарита Николенко и Арина Пархомова, среди мужчин – Артем Манапов и Александр Мальцев из Челябинской области.

