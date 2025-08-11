Аналитик Кусков объяснил, возможно ли заблокировать звонки в WhatsApp и Telegram

В России могут запретить голосовые звонки в WhatsApp и Telegram, сообщили СМИ. Правомерны ли подобные ограничения и к каким последствиям они могут привести, разбиралась Москва 24.

Без связи?

Операторы связи из "большой четверки" (МТС, "МегаФон", "Билайн" и T2) призвали заблокировать функцию звонков в мессенджерах. Об этом сообщило "Осторожно Media" со ссылкой на источники в правительстве.

По мнению операторов, нововведение позволит поддержать уже имеющуюся инфраструктуру сотовых сетей. Как пояснили представители компаний, потребность в дополнительных доходах возникла у них на фоне недавнего подорожания базовых станций, которое произошло из-за санкций. Плюс рост мобильного трафика увеличил риски замедления скорости интернета, особенно в крупных городах. При этом антимонопольная служба не одобрила кратное повышение тарифов для абонентов.

Если же Россия последует примеру ОАЭ и запретит голосовые вызовы в мессенджерах, у граждан появится стимул использовать обычную связь, считают операторы. Кроме того, мера якобы минимизирует активность кибермошенников, которые часто выходят на своих жертв через WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) и Telegram. Причем при подобном раскладе полностью останавливать работу зарубежных сервисов не придется: ограничение их функционала снимет "основные претензии силовиков", отмечают в СМИ.

По информации журналистов, на данный момент инициатива провайдеров "большой четверки" не получила поддержки Минцифры, однако дискуссия продолжается.

Между тем утром 11 августа пользователи Сети по всей России стали жаловаться на невозможность совершить звонки в WhatsApp и Telegram. На проблему в своем телеграм-канале обратила внимание и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, она не смогла воспользоваться голосовой связью в обоих мессенджерах в Перми.

Представители операторов заявили "Осторожно Media", что ограничения связи стали для них "неожиданностью". Они также пояснили, что не имеют технических возможностей влиять на блокировки. По данным СМИ, неполадки могут идти со стороны Роскомнадзора, поскольку системы провайдеров работают стабильно, однако в ведомстве отказались давать комментарий о причинах перебоев.

Вопрос качества

Блокировка звонков в мессенджерах не принесет эффекта, поскольку у граждан останутся альтернативные бесплатные источники связи. Таким мнением с Москвой 24 поделился глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

"Операторы, предлагая такие решения, рассчитывают, что у них увеличатся доходы. Но я в этом сомневаюсь. Функция внутренних звонков есть в других сервисах: MAX, Zoom, "Яндекс Телемост" и так далее. Поэтому провайдеры с ограничений не получат столько, на сколько рассчитывают", – уверен эксперт.

При этом технически возможность ограничить голосовые вызовы есть, заявил Москве 24 гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.





Денис Кусков гендиректор Telecom Daily Вопрос не в том, что операторы запретят использовать услугу, а в ее качестве. У звонков имеется определенная ширина канала, скорость, куда можно просто поставить самый маленький приоритет по трафику.

Схожей позиции придерживается и кандидат юридических наук, генеральный директор АНО "ПравоРоботов" Никита Куликов. В беседе с Москвой 24 эксперт отметил, что в теории желание операторов заблокировать функцию не противоречит законодательным нормам.

"Речь идет не о запрете вида связи как такового, а о коммуникации конкретно через мессенджеры. Поэтому говорить, что это неправомерные ограничения, сложно, ведь другие возможности связаться остаются", – сказал Куликов.

При этом, по словам юриста, неясно, как именно будет воплощаться инициатива. Фактически любой мессенджер является продуктом третьей стороны и не принадлежит провайдерам, а потому они не могут требовать запрета отдельных функций.

Чтобы мотивировать сервисы убрать возможность звонков, потребуется ввести штрафы, считает Куликов. Однако и такие санкции не дадут никаких гарантий, поэтому скорее сами мессенджеры замедлятся или вовсе перестанут работать, резюмировал эксперт.

Вместе с тем первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко вовсе опроверг информацию о блокировке WhatsApp. Однако у сервиса возникают перебои, связанные с атаками БПЛА и, как следствие, замедлениями интернета, добавил депутат.