В РФ может появиться налог на труд роботов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Власти России обсуждают введение налога на труд роботов, сообщил "Газете.ру" депутат Мособлдумы, экономист Анатолий Никитин.

По его словам, мера рассматривается как способ компенсирования выпадающих страховых отчислений за счет сокращения численности персонала.

"Чтобы технологическая трансформация была сбалансированной, важно выстраивать систему так, чтобы она была выгодна и бизнесу, и людям. Автоматизация должна идти не "взамен человека", а параллельно с ним – с учетом подготовки кадров, адаптации профессий и экономической стабильности в переходный период", – пояснил собеседник издания.

Он уточнил, что в некоторых профессиях продолжается активная технологическая трансформация. Особенно это заметно в машиностроении, где, по данным Росстата, занято около 1,1 миллиона человека более чем на 22 тысячах предприятий, что составляет около 10% всей промышленной занятости страны.

Как отметил Никитин, в этом году медианная зарплата оператора станков с числовым программным управлением (ЧПУ) варьируется от 50 до 89 тысяч рублей, в Москве и Санкт-Петербурге – от 83 до 85 тысяч. Специалисты без опыта могут получать 40–60 тысяч рублей, а сотрудники с разрядом и стажем – 90–130 тысяч, в зависимости от региона и предприятия.

Уровень автоматизации, продолжил депутат, растет, и некоторые функции операторов и кассиров уже переданы технике. Роботы справляются с рутинными задачами, однако полностью заменить человека пока не могут, поскольку многие процессы требуют гибкой адаптации и оперативного принятия решений в нестандартных ситуациях.

Особенно это актуально в условиях производственного брака, технических сбоев и нештатных настроек оборудования, где важна квалификация специалиста, подчеркнул Никитин.

В 2025 году работодатели в России платят взносы на обязательное пенсионное страхование по ставке 22%, обязательное медицинское страхование (ОМС) по ставке 5,1%, социальное страхование и на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Российские компании активно работают над популяризацией рабочих специальностей, таких как механики и слесари, сказала ранее HR-эксперт Ирина Пак. Она указала, что из-за дефицита кадров конкуренция среди представителей этих профессий минимальная. При этом зарплата в подобных вакансиях чаще всего указывается выше, чем у офисных работников.