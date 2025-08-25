Фестиваль "Защити своего питомца" пройдет в Москве 30 и 31 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Городской фестиваль "Защити своего питомца" состоится 30 и 31 августа в Екатерининском парке и саду имени Н. Э. Баумана соответственно. Об этом сообщил председатель комитета ветеринарии Москвы Алексей Сауткин.

"Это не просто праздничное событие, а ежегодная профессиональная платформа, где в доступной форме мы доносим актуальные знания, проводим профилактику заболеваний и помогаем москвичам быть ответственными хозяевами", – цитирует его портал мэра и правительства столицы.

В ходе фестиваля ожидается не только образовательная программа, но и творческие мероприятия, концерты, зоны для отдыха, игр и дрессировки питомцев.

Например, в мобильном ветеринарном пункте можно будет бесплатно проконсультироваться у специалистов и провести клинический осмотр своего животного, а также провести вакцинацию от бешенства и чипировать питомца. В зоне дрессировки можно отработать команды и получить советы кинологов.

Отдельно состоится выставка-пристройство животных из приютов. Для собак и их владельцев подготовят специальное место, где питомцы могут устроиться на лежаках в тени и попить воды из поилки, а их хозяева пообщаться с другими собаководами.

На фотовыставке в честь ветеринаров гости узнают о ремесле этих специалистов, а на мастер-классах смогут изготовить адресники, украсить шоперы, создать ошейники и поиграть в настольные игры и квизы.

В ходе лектория владельцам домашних животных расскажут о правилах содержания, лечения, воспитания и дрессировки животных, а на главной сцене с 17:00 до 19:00 выступят артисты и кавер-группы. Вход свободный.

Ранее в ходе фестиваля "Моспитопец", который состоялся на Тверском бульваре, удалось найти новых хозяев 18 кошкам и собакам. При этом сам фестиваль посетили сотни людей, а на одной площадке собрались подопечные из всех 13 городских приютов.

