18 собак и кошек из приютов обрели новых хозяев на фестивале "Моспитомец"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве 18 кошек и собак забрали домой во время фестиваля "Моспитопец", который прошел на Тверском бульваре, сообщает комплекс городского хозяйства.

Фестиваль посетили сотни людей, на одной площадке собрались подопечные из всех 13 городских приютов. Перед тем, как передать животное, волонтеры проводили собеседование с потенциальным хозяином, отвечали на вопросы, давали советы и рассказывали об основных правилах ухода.

После этого гости проводили с животным время, чтобы привыкнуть друг к другу. Кроме того, для комфортной адаптации новым владельцам выдавали заранее подготовленный набор молодого хозяина.

За три дня фестиваля для приютов собрали 650 килограммов корма, который поможет обеспечивать подопечным достойные условия жизни.

Больше всего гостям фестиваля понравилась фотобудка, где можно было сделать моментальные снимки в красивой обстановке вместе с питомцами. Еще одной популярной локацией стала кинологическая площадка, на которой собаки показывали свои навыки и умения. Многие владельцы собак начали общаться между собой и обменялись номерами телефонов.

Успехом также пользовались выступления спикеров в лектории, посетители фестиваля задавали вопросы и делились историями из своей жизни.

С 15 по 17 августа на площадке летнего клуба "Москва" проходили мастер-классы, все желающие могли сделать именные обвесы на ошейники и сумки, а также адресники и браслеты. Посетители, сделавшие пожертвования для приютов, могли попробовать свои силы в создании авторского мыла или аромадиффузора.

На Тверском бульваре также работала мобильная ветеринарная клиника комитета ветеринарии столицы. Специалисты бесплатно проводили комплексные осмотры, рассказывали о состоянии животного и давали рекомендации. На месте питомцам делали чипирование, ультразвуковые исследования и вакцинировали от бешенства.

На маркете товаров локальных брендов можно было приобрести для питомца одежду, амуницию и удобные аксессуары, а также все для путешествий и комфортной жизни дома. Основатель бренда одежды для собак Нина Шелестина рассказала, что ее производство выпускает одежду для животных и людей в одном стиле.

"У нас эксклюзивная продукция: джинсовки, кожаные куртки, защитные комбинезоны на любой сезон, дождевики. Наше производство располагается в Москве, мы все шьем сами. У нас очень много разнообразных цветов – можно купить одежду своей собачке и себе", – поделилась Шелестина.

Ранее стало известно, что взять питомца из приюта можно будет и 24 августа с 11:00 до 19:00 на ARTPLAY, где пройдут две выставки-пристройства из приютов #всемпособаке и #всемпокотику от фонда "Подарок судьбы".

Своих потенциальных хозяев будут ждать 60 и 70 котов, все они здоровы, привиты и готовы переехать в новый дом.

