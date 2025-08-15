Кинолог Голубев: собака охотится за тапками для привлечения внимания хозяина

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Обычно, когда собака утащила тапок или носок, хозяин старается быстро его отобрать. Однако в этот момент для питомца начинается игра, рассказал "Радио 1" президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Изначально действия не ассоциируются у животного с воровством – если собака видит предмет, который, по ее мнению, никому в данный момент не принадлежит, то она может его забрать. Особенно любознательны щенки, которые познают мир "на зуб", пояснил специалист.

Тапки и носки пахнут хозяином, поэтому для животного они привлекательны. Кроме того, многих собак успокаивает человеческий запах.

"Если бы вы часто роняли платок, возможно, он стал бы главной целью. Но тапки и носки проще утащить – они всегда под лапой", – сказал он.

Чаще всего охоту за вещами устраивают питомцы, которым не хватает внимания или которые скучают. Обычно так они привлекают внимание и начинают игру.

В этой ситуации владелец собаки может либо разрешить продолжить играть, однако его вещи могут быть испорчены, либо не поощрять возбуждение животного с самого начала. В случае кражи вещи лучше бурно не реагировать и через некоторое время самостоятельно ее забрать, посоветовал кинолог.

При этом полностью игнорировать такое поведение нельзя. Вероятно, питомцу действительно не хватает внимания и активности, уточнил Голубев.

Также бывают ситуации, когда собака портит вещи, когда хозяина нет дома. В этом случае следует убрать опасные предметы из зоны доступа. Но если питомец уже успел испортить их в одиночестве, это говорит, что он тяжело переносит разлуку, указал эксперт.

"Нужна коррекция поведения, чтобы животное чувствовало себя комфортно. Займите его прочными игрушками, подготовьте безопасное место. Кому-то помогает фоновая работа телевизора или радио. Лучше обсудить детали с кинологом и подобрать решение именно для вашей собаки", – рассказал он.

Главное, считает Голубев, не ругать животное за такое поведение. Оно может просто не понять свою вину.

Собаки пород джек-рассел, мопс, мальтезе, мальтипу, бордер-колли и аусси идеально подходят для жизни в семьях с детьми, сообщил ранее президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.

С его слов, главным критерием при выборе питомца становится его дружелюбность. Поэтому такие породы, как кавказская овчарка или ротвейлер, которые в возрасте 2–3 лет начнут проявлять характер, семьям не подойдут.