Ветеринар Шеляков: игры помогут питомцу адаптироваться после возвращения с дачи в город

21 августа, 18:41

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Игры, ласка, а также любимые вещи помогут питомцу справиться со стрессом при возвращении с дачи в квартиру. Об этом Москве 24 рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

Он отметил, что, если питомец боится поездок в транспорте и плохо адаптируется при смене локаций, стоит заранее посоветоваться со специалистом и подобрать для животного успокоительное.

Это снизит риск возникновения стресса. Он особенно опасен, если у животного есть хронические заболевания – на этом фоне они могут обостриться.
Михаил Шеляков
ветеринарный врач высшей категории

Также лучше захватить с собой несколько вещей, к которым питомец привык во время жизни на даче. Например, коврик, на котором он спал, игрушки или миску. Это поможет питомцу успокоиться, обратил внимание Шеляков.

"Плюс необходимо чаще контактировать с животным, гладить, играть. А на время, когда нужно уходить из дома, стоит оставлять личную вещь владельца, чтобы рядом был его запах", – отметил эксперт.

Ранее заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская рассказала, что в период смены сезонов у животных падает иммунитет, а из-за понижения температуры и повышения влажности воздуха велик риск переохлаждения. В итоге у питомцев чаще возникают инфекции верхних дыхательных путей, предупредила специалист.

Трошина Любовь

