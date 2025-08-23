Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 августа, 09:45

Общество

Запрет на фотографирование еды появился в ресторанах Москвы

Запрет на фотографирование еды появился в ресторанах Москвы

Изучение английского языка в школах сократят для учеников 5–7 классов

Около 600 пар решили заключить брак в День государственного флага в Москве

В РФ выросло число заболевших новым штаммом "Стратус"

В Госдуме предложили ввести обязательное медосвидетельствование для альпинистов

Дожди ожидаются в Москве 23 августа

Космонавт Зубрицкий приготовил орбитальный торт в честь дня рождения

"Московский патруль": цветы на 1 сентября обойдутся родителям в 1,5 тыс рублей

Праздничные мероприятия в честь Дня флага РФ в Москве продолжатся 23 августа

МЧС предупредило о ливне с грозой в Москве

В ряде заведений Москвы посетителям запретили фотографировать еду и устраивать съемки.

Например, в одном из заведений на Большой Никитской блогеры сделали всего несколько фотографий, после чего получили предупреждение от персонала. Посетителям сообщили, что съемку на профессиональную камеру нужно согласовывать заранее.

При этом ограничения возможны, если они прописаны в правилах заведения. В чем причина запрета съемок еды – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществоедагородвидеоДмитрий КозачинскийЕлена Поляница

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика