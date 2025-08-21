Собянин представил космические разработки, созданные московскими школьниками

Некоторыми проектами для космических исследований, созданными московскими школьниками в учебных лабораториях, заинтересовались ученые, а какие-то даже используются на орбите. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Он отметил, школьники изучают мутацию бактерий и поведение насекомых в космосе, создают прототип орбитальной станции-теплицы и проектируют серьезные аппараты. Также учащиеся проходят летние практики в специализированных школах.

