Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

21 августа, 07:45

Мэр Москвы

Собянин представил космические разработки, созданные московскими школьниками

Некоторыми проектами для космических исследований, созданными московскими школьниками в учебных лабораториях, заинтересовались ученые, а какие-то даже используются на орбите. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Он отметил, школьники изучают мутацию бактерий и поведение насекомых в космосе, создают прототип орбитальной станции-теплицы и проектируют серьезные аппараты. Также учащиеся проходят летние практики в специализированных школах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр МосквынаукагородвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

