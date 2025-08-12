Ярославская: гранты мэра дадут шанс юным талантам учиться в престижных вузах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Гранты мэра Москвы для получения высшего образования дадут шанс талантливым детям учиться в престижных вузах. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в столице, начальник управления по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, член экспертного совета по поддержке образовательных проектов в сфере культуры и искусства Ольга Ярославская.

По ее словам, абитуриенты не всегда могут показать все свои способности на вступительных экзаменах. Кроме того, подчеркнула омбудсмен, эмоциональный фон творческих детей очень хрупкий.

"Именно такие дети, наделенные незаурядным талантом, эмоциональные и ранимые, способны чувствовать искусство, способны творить и создавать новые образы, стили, пространства, смыслы", – приводит слова Ярославской Агентство "Москва".

Она также напомнила, что столица зарекомендовала себя как культурный и творческий центр страны. При этом город должен не только сохранять культурное наследие, но и обеспечивать возможность для самовыражения, обучения и роста.

"Важно, чтобы культурные инициативы развивались параллельно с развитием городской инфраструктуры, создавая гармоничную среду для всех жителей. <…> Наша задача – поддержать молодых творцов на этапе их становления. Поэтому я искренне рада и поддерживаю гранты", – добавила омбудсмен.

В столице до 15 августа идет прием заявок. Всего будет выделено 30 грантов. Как ранее отмечал заслуженный работник культуры РФ Александр Палицын, иногда абитуриенты не проходят конкурс на бюджетное место из-за недобора баллов по общеобразовательным предметам, которые не отражают творческий потенциал.

Помимо этого, ребята с высокими баллами по ЕГЭ могут перенервничать на вступительном экзамене.