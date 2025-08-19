Около Зеленограда началось строительство участка ВСМ Москва – Санкт-Петербург

Работы по возведению ВСМ Москва – Санкт-Петербург стартовали на участке между Зеленоградом и поселком Высоково. Его протяженность составит около 55 километров.

Уже начались подготовительные мероприятия: выкуп земель, снос построек и подготовка территории под прокладку новых железнодорожных путей.

ВСМ будет рассчитана на движение поездов со скоростью до 400 километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.