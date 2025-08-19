Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 августа, 13:15

Транспорт

Около Зеленограда началось строительство участка ВСМ Москва – Санкт-Петербург

Около Зеленограда началось строительство участка ВСМ Москва – Санкт-Петербург

Собянин: началось строительство станции "Гольяново" Арбатско-Покровской линии

"Новости дня": новый путепровод в Коммунарке соединит Бачуринскую и Бартеневскую улицы

В район Гольяново придет метро – Сергей Собянин

Подмосковный участок ВСМ до Петербурга пройдет между Зеленоградом и Высоково

Аналитики ЦОДД выявили самые аварийные участки МКАД

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 19 августа

Крупнейшие в России зарядные хабы для электромобилей появятся на трассе М-11 "Нева"

В Госдуме предложили ввести бесплатный проезд для всех школьников

Дворовые шлагбаумы будут устанавливать по упрощенным правилам в Москве

Работы по возведению ВСМ Москва – Санкт-Петербург стартовали на участке между Зеленоградом и поселком Высоково. Его протяженность составит около 55 километров.

Уже начались подготовительные мероприятия: выкуп земель, снос построек и подготовка территории под прокладку новых железнодорожных путей.

ВСМ будет рассчитана на движение поездов со скоростью до 400 километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоИван ЕвдокимовМария РыбаковаМария Панкратова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика