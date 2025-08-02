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02 августа, 21:30

Транспорт

Строительство завода для ВСМ стартовало в Великом Новгороде

Строительство завода для ВСМ стартовало в Великом Новгороде

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Строительство завода для высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург стартовало в Великом Новгороде. Там планируется выпускать железобетонные плиты для безбалластного пути и слой для защиты конструкции от повреждений.

Протяженность ВСМ составит 679 километров. На магистрали поезда будут развивать скорость до 400 километров в час, поэтому дорога из Москвы до Санкт-Петербурга займет 2 часа 15 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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