Поезда курсируют с увеличенными интервалами на МЦД-4

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Поезда на МЦД-4 следуют с увеличенными временными интервалами. Об этом пассажиров предупредила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

В компании пояснили, что в 15:29 на станции Москва-Товарная-Смоленская по техническим причинам произошла вынужденная остановка электропоезда. В связи с этим задержка также наблюдается в движении составов пригородных поездов, следующих в сторону Апрелевки.

МЖД принесла извинения за доставленные неудобства и заверила, что специалисты предпринимают все необходимые меры для восстановления расписания вагонов.

Задержка ранее коснулась и поездов МЦД-1, Белорусского и Савеловского направлений МЖД. Причиной стала остановка одного из составов.

Электропоезд совершил вынужденную остановку по техническим причинам в 12:30 1 августа на перегоне Москва – Бутырская – Бескудниково. Движение поездов на данном участке было организовано по одному пути в реверсивном режиме.