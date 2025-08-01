Поезда задерживаются на МЦД-1, Белорусском и Савеловском направлениях

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Поезда МЦД-1, Белорусского и Савеловского направлений Московской железной дороги задерживаются из-за остановки одного из составов. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

Уточняется, что электропоезд совершил вынужденную остановку по техническим причинам в 12:30 на перегоне Москва-Бутырская – Бескудниково. Движение поездов на данном участке организовано по одному пути в реверсивном режиме.

На момент публикации задерживаются пригородные поезда дальних маршрутов Савеловского и Белорусского направлений, а поезда МЦД-1 курсируют с увеличенным интервалом. Принимаются все необходимые меры для ввода движения в график.

Как сообщалось ранее, 2 и 3 августа на МЦД-2 ограничат сквозное движение в связи с проведением второго Ночного велофестиваля. Изменения коснутся Курского и Рижского направлений.

В эти же числа для проведения мероприятия перекроют часть Садового кольца. Временно будут недоступны некоторые полосы, съезды и улицы.