Поезда курсирую в штатном режиме после задымления на фиолетовой линии метро Москвы

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии метро идет по графику после задымления. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Московского метрополитена.

Инцидент с задымлением произошел на участке между станциями "Жулебино" и "Котельники". Оно было ликвидировано без остановки движения составов благодаря оперативным действиям сотрудников подземки.

О появлении дыма на станции "Жулебино" ранее писали телеграм-каналы.

До этого интервалы движения поездов временно были увеличены на южном участке Замоскворецкой линии. Данная мера необходима была для проверки состава.