31 июля, 19:54Транспорт
Поезда курсирую в штатном режиме после задымления на фиолетовой линии метро Москвы
Фото: ТАСС/Николай Галкин
Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии метро идет по графику после задымления. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Московского метрополитена.
Инцидент с задымлением произошел на участке между станциями "Жулебино" и "Котельники". Оно было ликвидировано без остановки движения составов благодаря оперативным действиям сотрудников подземки.
О появлении дыма на станции "Жулебино" ранее писали телеграм-каналы.
До этого интервалы движения поездов временно были увеличены на южном участке Замоскворецкой линии. Данная мера необходима была для проверки состава.