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05 июля, 11:58 (обновлено 05.07.2025 12:09)

Транспорт

Движение на участке Люблинско-Дмитровской линии метро введено в график

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Движение на северном участке Люблинско-Дмитровской линии столичного метро введено в график. Об этом сообщил телеграм-канал Дептранса Москвы.

Ранее на линии были временно увеличены интервалы движения для проверки инфраструктуры.

До этого поезда задерживались на Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро Москвы. Составы не ходили от станции "Савеловская" до станции "Отрадное". Поезда в обратном направлении шли с увеличенными интервалами.

Позже движение по линии было восстановлено и введено в график.

Кроме того, интервалы движения поездов были также увеличены на южном участке Калужско-Рижской линии метрополитена из-за проверки одного из составов. После движение поездов начало осуществляться в штатном режиме.

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