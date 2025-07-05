05 июля, 11:58 (обновлено 05.07.2025 12:09)Транспорт
Движение на участке Люблинско-Дмитровской линии метро введено в график
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Движение на северном участке Люблинско-Дмитровской линии столичного метро введено в график. Об этом сообщил телеграм-канал Дептранса Москвы.
Ранее на линии были временно увеличены интервалы движения для проверки инфраструктуры.
До этого поезда задерживались на Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро Москвы. Составы не ходили от станции "Савеловская" до станции "Отрадное". Поезда в обратном направлении шли с увеличенными интервалами.
Позже движение по линии было восстановлено и введено в график.
Кроме того, интервалы движения поездов были также увеличены на южном участке Калужско-Рижской линии метрополитена из-за проверки одного из составов. После движение поездов начало осуществляться в штатном режиме.