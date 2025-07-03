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03 июля, 17:44

Транспорт

Движение на Калужско-Рижской линии метро введено в график

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Движение поездов на Калужско-Рижской линии Московского метрополитена введено в график и осуществляется в штатном режиме, сообщила пресс-служба Дептранса.

Интервалы следования на южном участке линии были увеличены с целью проверки состава.

Ранее российский кабмин предложил правительству Москвы переименовать станцию метро "Новомосковская" в "Станкин". Она связывает Сокольническую и Троицкую линии в районе Коммунарка.

Там же планируется строительство современного кампуса МГТУ "Станкин". В настоящее время он состоит из четырех институтов – информационных технологий, социально-экономического менеджмента, производственных технологий и инжиниринга, а также цифровых интеллектуальных систем.

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