04 июля, 22:23Происшествия
Поезда задерживались на Серпуховско-Тимирязевской линии метро
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Поезда задерживались на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
По данным департамента, составы не ходили от станции "Савеловская" до станции "Отрадное" из-за проверки инфраструктуры. Поезда в обратном направлении шли с увеличенными интервалами. Позже движение по линии было восстановлено и введено в график.
Ранее интервалы движения поездов были увеличены на южном участке Калужско-Рижской линии метрополитена.
Это было связано с проверкой одного из составов. Затем движение поездов ввели в график и начало осуществляться в штатном режиме.