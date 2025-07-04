Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Поезда задерживались на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

По данным департамента, составы не ходили от станции "Савеловская" до станции "Отрадное" из-за проверки инфраструктуры. Поезда в обратном направлении шли с увеличенными интервалами. Позже движение по линии было восстановлено и введено в график.

Ранее интервалы движения поездов были увеличены на южном участке Калужско-Рижской линии метрополитена.

Это было связано с проверкой одного из составов. Затем движение поездов ввели в график и начало осуществляться в штатном режиме.

