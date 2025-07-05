05 июля, 11:39Транспорт
Интервалы движения увеличены на участке Люблинско-Дмитровской линии метро
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
На северном участке Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы временно увеличили интервалы движения. Об этом сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.
Уточняется, что данные меры предприняты для проверки инфраструктуры.
Ранее поезда задерживались на Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро Москвы. Составы не ходили от станции "Савеловская" до станции "Отрадное" из-за проверки инфраструктуры. Поезда в обратном направлении шли с увеличенными интервалами.
Позже движение по линии было восстановлено и введено в график.
До этого интервалы движения поездов были также увеличены на южном участке Калужско-Рижской линии метрополитена. Это было связано с проверкой одного из составов.