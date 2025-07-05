Интервалы движения увеличены на участке Люблинско-Дмитровской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

На северном участке Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы временно увеличили интервалы движения. Об этом сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.

Уточняется, что данные меры предприняты для проверки инфраструктуры.

Ранее поезда задерживались на Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро Москвы. Составы не ходили от станции "Савеловская" до станции "Отрадное" из-за проверки инфраструктуры. Поезда в обратном направлении шли с увеличенными интервалами.

Позже движение по линии было восстановлено и введено в график.

До этого интервалы движения поездов были также увеличены на южном участке Калужско-Рижской линии метрополитена. Это было связано с проверкой одного из составов.

