Интервалы движения поездов были временно увеличены на Замоскворецкой линии метро

Интервалы движения поездов временно были увеличены на южном участке Замоскворецкой линии метрополитена. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Данная мера необходима для проверки состава. В настоящий момент движение вводится в график.



Ранее поезда МЦД-4 следовали с увеличенным интервалом. В Московской железной дороге сообщали, что пригородные поезда дальних маршрутов Киевского направления, а также аэроэкспрессы и пассажирские поезда дальнего следования курсируют с отклонением от графика.

Изменения были связаны с тем, что в производственном помещении на станции Москва-Товарная-Киевская произошло задымление. Оно было оперативно ликвидировано. В результате ЧП никто не пострадал. В МЖД также опровергли появившуюся в СМИ информацию об эвакуации из-за угрозы пожара на Киевском вокзале.

