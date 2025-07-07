07 июля, 12:10 (обновлено 07.07.2025 12:31)Транспорт
Интервалы движения поездов были временно увеличены на Замоскворецкой линии метро
Данная мера необходима для проверки состава. В настоящий момент движение вводится в график.
Изменения были связаны с тем, что в производственном помещении на станции Москва-Товарная-Киевская произошло задымление. Оно было оперативно ликвидировано. В результате ЧП никто не пострадал. В МЖД также опровергли появившуюся в СМИ информацию об эвакуации из-за угрозы пожара на Киевском вокзале.