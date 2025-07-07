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07 июля, 12:10 (обновлено 07.07.2025 12:31)

Транспорт

Интервалы движения поездов были временно увеличены на Замоскворецкой линии метро

Видео: телеграм-канал "Москва 24"

Интервалы движения поездов временно были увеличены на южном участке Замоскворецкой линии метрополитена. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Данная мера необходима для проверки состава. В настоящий момент движение вводится в график.

Видео: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Ранее поезда МЦД-4 следовали с увеличенным интервалом. В Московской железной дороге сообщали, что пригородные поезда дальних маршрутов Киевского направления, а также аэроэкспрессы и пассажирские поезда дальнего следования курсируют с отклонением от графика.

Изменения были связаны с тем, что в производственном помещении на станции Москва-Товарная-Киевская произошло задымление. Оно было оперативно ликвидировано. В результате ЧП никто не пострадал. В МЖД также опровергли появившуюся в СМИ информацию об эвакуации из-за угрозы пожара на Киевском вокзале.

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