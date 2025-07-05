Поезда МЦД-4 ходят с увеличенным интервалом

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Поезда четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4) следуют с увеличенным интервалом. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Кроме того, пригородные поезда дальних маршрутов Киевского направления, а также аэроэкспрессы и пассажирские поезда дальнего следования курсируют с отклонением от графика.

Изменения связаны с тем, что в 10:20 в производственном помещении на станции Москва-Товарная-Киевская произошло задымление. Оно было оперативно ликвидировано собственными силами. В результате ЧП никто не пострадал.

"Информация, появившаяся ранее в некоторых СМИ об эвакуации из-за угрозы пожара на Киевском вокзале, не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в МЖД делают все возможное для скорейшего введения поездов в график.

Ранее сообщалось, что расписание некоторых пригородных поездов Павелецкого, Киевского и Казанского направлений, а также Большого кольца Московской железной дороги (БМО МЖД) изменится с 5 июля. Причиной стало развитие инфраструктуры на перегонах и станциях.

Изменения в расписании можно увидеть на вокзалах и остановках, официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

