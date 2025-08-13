13 августа, 12:15Транспорт
"Мой район. Новости": в Москве началась реконструкция Новоарбатского моста
Реконструкция началась на Новоарбатском мосту. Работы проходят на эстакаде левого берега – у площади Свободной России и перекрестка с улицами Новый Арбат и Конюшковской.
В планах заменить деформационные швы, гранитную облицовку, асфальт на проезжей части и тротуарах, отремонтировать гидроизоляцию и систему отведения воды.
На время работ останавливать движение по мосту не будут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.