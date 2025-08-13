Форма поиска по сайту

Новости

13 августа, 12:15

Транспорт

"Мой район. Новости": в Москве началась реконструкция Новоарбатского моста

Реконструкция началась на Новоарбатском мосту. Работы проходят на эстакаде левого берега – у площади Свободной России и перекрестка с улицами Новый Арбат и Конюшковской.

В планах заменить деформационные швы, гранитную облицовку, асфальт на проезжей части и тротуарах, отремонтировать гидроизоляцию и систему отведения воды.

На время работ останавливать движение по мосту не будут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

