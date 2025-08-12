Форма поиска по сайту

12 августа, 21:35

"Московский патруль": москвичам рассказали, как избежать вторичных ДТП

Около 3% аварий на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) – это так называемые вторичные ДТП. Они происходят на оживленных трассах, когда машина останавливается из-за поломки или мелкой аварии. В таком случае эксперты советуют как можно скорее отойти от своего автомобиля в безопасное место.

Чаще всего вторичные ДТП заканчиваются летальным исходом. Как городские службы помогают избежать таких ситуаций – в программе "Московский патруль".

